İzmir'de hırsızlık girişiminde bulunan bir şüpheli, polise yakalanınca kendini köprüden aşağı atmaya çalıştı. O sırada bir vatandaşın şüpheliyi kollarından tutup yakalarken kurtarma anı, kameralara yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddialara göre hırsızlık girişiminde bulunan bir şüpheli, polise yakalanınca kendini köprüden aşağı atmaya çalıştı. Hırsızın, bir vatandaş tarafından kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: haberinburada....