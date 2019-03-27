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Yaklaşık 35 Milyon Aracın Geçtiği Avrasya Tüneli’nden 1,2 Milyar Lira Getiri Sağlandı

YAKLAŞIK 35 MİLYON ARACIN GEÇTİĞİ AVRASYA TÜNELİ’NDEN 1,2 MİLYAR LİRA GETİRİ SAĞLANDI

Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor. 35 milyona yakın aracın geçtiği tünelden 2018 Aralık Ayı itibariyle 1,2 milyar lira ekonomik katkı sağlandı.

Tarih : 27 Mart 2019, 13:10
Puan Ver : Yaklaşık 35 Milyon Aracın Geçtiği Avrasya Tüneli’Nden 1,2 Milyar Lira Getiri Sağlandı(6/10)2

20 Aralık 2016'da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine katkısı sürdürüyor. Toplam 1,2 milyar dolara mal olan ve dünyanın en iyi projeleri arasında yer alan tünel, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 35 milyona yakın aracın geçtiği tünelden Aralık 2018 itibariyle 1,2 milyar lira ekonomik katkı sağlandı....

















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