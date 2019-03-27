Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor. 35 milyona yakın aracın geçtiği tünelden 2018 Aralık Ayı itibariyle 1,2 milyar lira ekonomik katkı sağlandı.

20 Aralık 2016'da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine katkısı sürdürüyor. Toplam 1,2 milyar dolara mal olan ve dünyanın en iyi projeleri arasında yer alan tünel, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 35 milyona yakın aracın geçtiği tünelden Aralık 2018 itibariyle 1,2 milyar lira ekonomik katkı sağlandı....



































