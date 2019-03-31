Oyuncu Erkan Petekkaya'nın olay çıkardığı iddiası ile indirildiği uçakta bulunan bir yolcu, oyuncuyu savunan Mustafa Uslu'ya cevap vererek olayın yaşandığı anları anlattı.

Önceki gün oyuncu Erkan Petekkaya'nın bindiği uçaktaki yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi. Konu hakkında 2. Sayfa programına açıklama yapan yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'nın bir kadın tarafından taciz edildiğini ve suçsuz edildiğini söyledi....



































