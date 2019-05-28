Diyarbakır'da yürütülen bir operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Karaveli'nin Dicle Üniversitesi'nde yapılan ameliyatı esnasında karnında gazlı bez unutuldu. Yıllardır unutulan gazlı bezden habersiz sancı çeken gazi, ameliyatla yeniden sağlığı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yürütülen çukur ve barikat operasyonlarında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Karaveli'nin Dicle Üniversitesi'nde yapılan ameliyatı esnasında karnında gazlı bez unutuldu. Yıllardır unutulan gazlı bezden habersiz sancı çeken gazi, Gaziantep'te yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Kaynak: haberinburada....