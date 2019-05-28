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Yaralıya Müdahale Etmeye Çalışan Sağlık Personelleri, İki Kişi Tarafından Sopayla Dövüldü
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Yaralıya müdahale etmeye çalışan sağlık personelleri, iki kişi tarafından sopayla dövüldü

YARALIYA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİ, İKİ KİŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ

Adana'da bir sağlık görevlisi ve hemşire eşi, otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan bir genç kıza çarptı. Yayaya müdahale etmek için arabadan inen çift, 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 11:30
Puan Ver : Yaralıya Müdahale Etmeye Çalışan Sağlık Personelleri, İki Kişi Tarafından Sopayla Dövüldü(6/10)2

Adana'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire eşi Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D. Ç. 'ye (15) çarptı....

















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