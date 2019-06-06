YARGITAY’DAN TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİREN KIDEM TAZMİNATI KARARI
Postalar halinde çalışma yapılan iş yerinde işçinin sürekli gece postasında çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna varan Yargıtay, bu nedenle istifa eden işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Daire, k
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, postalar halinde çalışma yapılan iş yerinde işçinin sürekli gece postasında çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna vararak bu nedenle istifa eden işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.
Kaynak: haberinburada....
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