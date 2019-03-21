Trabzon'da Ayşe ve Abdurrahman şahin çiftinin 35 yıldır hayatta olan ineği, bölgede ilgi odağı oldu. Yaşıyla veterinerleri bile şaşırtan inek, meraklı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce dünyaya geldikten sonra hediye edilen ve 'Yadigar' adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor. Dişleri olmayan inek, özel yem ve hamur ile besleniyor. Şahin çifti çok bağlandıkları ineği kesmeye kıyamadıklarını belirtti....



































