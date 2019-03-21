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Yaşıyla Veterinerleri Bile Şaşırta İnek, İlgi Odağı Oldu

YAŞIYLA VETERİNERLERİ BİLE ŞAŞIRTA İNEK, İLGİ ODAĞI OLDU

Trabzon'da Ayşe ve Abdurrahman şahin çiftinin 35 yıldır hayatta olan ineği, bölgede ilgi odağı oldu. Yaşıyla veterinerleri bile şaşırtan inek, meraklı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Tarih : 21 Mart 2019, 11:30
Puan Ver : Yaşıyla Veterinerleri Bile Şaşırta İnek, İlgi Odağı Oldu(8/10)4

Trabzon'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce dünyaya geldikten sonra hediye edilen ve 'Yadigar' adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor. Dişleri olmayan inek, özel yem ve hamur ile besleniyor. Şahin çifti çok bağlandıkları ineği kesmeye kıyamadıklarını belirtti....

















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