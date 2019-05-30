YAŞLI ADAM, TORUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Kastamonu'da 4 yıl önce kazada hayatını kaybeden torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye pusu kuran yaşlı adam, 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı köyünde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı. Olayda Umut ile Eftal kardeşler ve amca Şaban Keleş hayatını kaybetti, baba Ramazan Keleş yaralandı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ing İşletme Adından Bank Kelimesini Çıkarma Kararı Aldı
- Beşiktaş’Ta Patronu Tarafından Tekme Tokat Dövülen Kadın Çalışan Konuştu
- Meksika’Da Turistleri Taşıyan Yolcu Otobüsü Ve Tır Çarpıştı: 23 Ölü, 30 Yaralı
- Ramazan Bayramı Öncesi Otobüs Biletlerinin Yüzde 90’I Tükendi
- Zonguldak’Ta Dinazorlar Çağından Kalma Fosiller Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
- Caster Semenya Cas Kararına İtiraz Etti: Bana Zorla Hap Veremezler
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
Bu Haberle İlgili Yorumlar