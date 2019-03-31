Kahramanmaraş'ta 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine-Mahmut Yılmaz çifti, 31 Mart'ta da sandığa yalın ayak gitti. Mahmut Yılmaz, “Memleket için, millet için yine ayak yalın yollara düştük.“ dedi.