YAŞLI KADIN, GOLLUM KARAKTERİNE BENZETTİĞİ KOMŞUSUNUN 5 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI
Rusya'da 69 yaşındaki kadın, komşusunun 5 yaşındaki kızını Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterine benzediği için öldürmeye kalktı.
Rusya'da 69 yaşındaki Galina Kobzeva, komşunun 5 yaşındaki kızı Nadya Shustova Yüzüklerin Efendisi filminin Gollum karakterine benzettiği için öldürmeye kalkıştı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı
- Girit’Te Denizaltında Türk Bayrağının Açılması, Yunanistan’I Kızdırdı
- Abd’Den Krizi Derinleştirecek F-35 Açıklaması!
- Hong Kong’Da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler
- 7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim
Bu Haberle İlgili Yorumlar