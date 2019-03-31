Batman'da evde bakım hizmeti alan yatalak hasta Fatma Mercimekçi, oyunu kullanmak için sedye ile oy kullanacağı okuldaki sandığa götürüldü.

Batman Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki yatalak hasta olan Fatma Mercimekçi, oyunu kullanmak için 112 acil sağlık ekiplerince sedye ile oy kullanacağı okuldaki sandığa götürüldü.

Kaynak: haberinburada. ....