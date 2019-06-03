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Yavru köpeği bataklıktan böyle kurtardılar

YAVRU KÖPEĞİ BATAKLIKTAN BÖYLE KURTARDILAR

Hatay'da bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tarih : 03 Haziran 2019, 15:50
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde girilmesi yasak olan ve tel örgü ile çevrili çöplük alandaki bataklığa giren yavru köpek çamura saplandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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