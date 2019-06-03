YAVRU KÖPEĞİ BATAKLIKTAN BÖYLE KURTARDILAR
Hatay'da bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde girilmesi yasak olan ve tel örgü ile çevrili çöplük alandaki bataklığa giren yavru köpek çamura saplandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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