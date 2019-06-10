Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç. , komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği işkence yaparak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde alkollü ve canının sıkkın olduğunu öne sürerek köpeği öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Ç....



































