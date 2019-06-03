Yeğeninin sokak ortasında kocası J.E. tarafından dövüldüğünü gören Mübarek Bağcıer, araya girmeye çalıştı. Tartışma esnasında J.E., Bağcıer'i bacağından yaraladı. Doktorların tüm çabasına rağmen Bağcıer yaşama tutunamadı.