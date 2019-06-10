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Yeni Atanan İmam Caminin Kıblesinin Yanlış Olduğunu Fark Edince 67 Yıllık Hata Düzeltildi
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Yeni atanan imam caminin kıblesinin yanlış olduğunu fark edince 67 yıllık hata düzeltildi

YENİ ATANAN İMAM CAMİNİN KIBLESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU FARK EDİNCE 67 YILLIK HATA DÜZELTİLDİ

Manisa'da yeni atanan bir imam evinin kıble yönünü hesaplarken cami kıblesinin 45 derece yanlış yönde olduğunu fark edince 67 yıllık hatayı düzelttirdi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 12:30
Puan Ver : Yeni Atanan İmam Caminin Kıblesinin Yanlış Olduğunu Fark Edince 67 Yıllık Hata Düzeltildi(10/10)6

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde 1952 yılında ibadete açılan camiye imam olarak atanan Mesut Kurtdere kendi evindeki kıbleyi hesaplamak istediği sırada caminin kıblesini kontrol ettiğinde 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. 45 derece sola doğru kayan caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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