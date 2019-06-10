Manisa'da yeni atanan bir imam evinin kıble yönünü hesaplarken cami kıblesinin 45 derece yanlış yönde olduğunu fark edince 67 yıllık hatayı düzelttirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde 1952 yılında ibadete açılan camiye imam olarak atanan Mesut Kurtdere kendi evindeki kıbleyi hesaplamak istediği sırada caminin kıblesini kontrol ettiğinde 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. 45 derece sola doğru kayan caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi.

Kaynak: haberinburada....