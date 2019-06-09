Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Erol Bulut'tan sonra yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada kapatan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından yönetimle anlaşarak teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Ligin bitimine 4 hafta kala Bulut'un yerine sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı getirildi....



































