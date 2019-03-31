11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kurulan bin 145 numaralı oy sandığında oyunu kullandı.

Kaynak: haberinburada. ....