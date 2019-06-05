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Yeni Seyahat Acenteleri yasasıyla tatil sigortalanıyor

YENİ SEYAHAT ACENTELERİ YASASIYLA TATİL SİGORTALANIYOR

Yeni Seyahat Acenteleri yasasıyla tatil sigortalanıyor. Mevcutta sadece paket turlar sigortalanırken, yeni yasa otelden uçak biletine her tatil ürününü kapsayacak. Mağduriyet yaşayan parasını sigortadan alacak. İnternet sitelerinde ise doğrulama linki zor

Tarih : 05 Haziran 2019, 11:30
Puan Ver : Yeni Seyahat Acenteleri Yasasıyla Tatil Sigortalanıyor(6/10)2

Hükümet, yeni Seyahat Acenteleri Yasası'nı hazırladı. Bayram sonrası Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeye göre, tüketicinin mağdur olmaması için sigorta sistemi devreye giriyor. Sadece paket turların sigortalandığı ve pazarın yüzde 10'unu kapsayan mevcut sistem genişletilerek, otelden uçak biletine seyahat acentesi üzerinden alınan her tatil ürünü sigortalanacak....

















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