Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından birleştirici tavrıyla tüm dünyaya örnek olan Başbakan Jacinda Ardern, anma töreni ve cenazelerde neden başörtüsü taktığını açıkladı. Bir Avustralya kanalına konuşan Ardern, Müslüman kadınların kendilerini güvende hissetmediklerini, bunun için başörtüsü taktığını söyleyerek, onlara destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada....