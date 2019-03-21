Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen saldırgan Brenton Tarrant'ın açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilmeye başlandı. Mezarlıkta görev yapan bir kadın polisin başörtüsü takması ise dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada....