Yeni Zelanda Rugby Milli Takımı'nın Müslüman oyuncusu Sonny Bill Williams'ın annesi ve takım arkadaşı Müslüman oldu. Sonny Bill Williams, hatırlanacağı gibi Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırı sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.