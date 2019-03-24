İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, yüz binlerin katıldığı Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti.. Alandaki coşkuyu gören Yıldırım, “Harikasınız“ diyerek adeta mest oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kala Yenikapı'da 'Büyük İstanbul Mitingi'ni düzenliyor. Katılımın yoğun olduğu miting için sahneye ilk olarak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım çıktı.

Kaynak: haberinburada....