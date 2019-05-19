Birçok lokantada ve süpermarket zincirinin reyonlarında yer almaya başlayan yenilebilir böceklerin sağlıklı ve çevre dostu olduğu yönünde görüşler ortaya atıldı. Bu görüşün aksine yenilebilir böceklerin endüstriye dönüşerek çevreye zararlı olabileceği yön

Eskiden çiğ balık, kale ya da chia tohumunun bu kadar popüler olacağını tahmin etmezdik, ancak çoktan bu yiyecekler gerek öğle yemeklerinde gerek smoothie'lerde yerini almış vaziyette. Peki sizce yemek yeme alışkanlığımız kızarmış çekirgeleri de içerek şekilde değişebilir mi?

Kaynak: haberinburada. ....