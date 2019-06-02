YENİLENEN MUHTARLIK SEÇİMİNDE OYLAR EŞİT ÇIKINCA KAZANAN KURA İLE BELİRLENDİ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33'er oy alınca, yapılan kura çekiminde Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Ancak, bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı belirlenince seçim iptal edildi. Bugün yeniden yapılan seçimde yarışan 2 aday 37'şer oy alarak yine berabere kaldı....
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