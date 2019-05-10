Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması“nın ödül töreninde “Türkiye'nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Ekosisteminin Dönüşümü“ başlıklı bir sunum yaptı. Karakaş, yerli otomobil için, “Planı tıkır tıkır işletiyoruz“ dedi.

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