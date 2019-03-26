Bursa'da, Tibet Mastifi diye bilinen köpek türünü yetiştiren Evsin Şentürk, köpeklerin değerinin 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi. Şentürk, “Bir otomobil veya daireyle köpeğimizi takas yapabiliyoruz“ dedi.

Bursa'da, büyük ve güçlü köpek türlerinden biri olan Tibet Mastifi yetiştiren Evsin Şentürk (42), kurduğu Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'nde köpekleri eğitip, satışa sunmaya başladı. Tibet Mastifleri'nin dünyanın en pahalı köpek türlerinden biri olduğunu söyleyen Şentürk, “Fiyatları 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir otomobil veya daireyle köpeğimizi takas yapabiliyoruz“ dedi....



































