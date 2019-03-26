Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Ak Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik İle Ak Partililer Arasında Tartışma Çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beklediği Haberi Canlı Yayında Önüne Bırakılan Notla Öğrendi

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL’den, Civcivini ise Bin TL’den İhraç Ediyor

YETİŞTİRDİĞİ TAVUKLARIN YUMURTASINI 400 TL’DEN, CİVCİVİNİ İSE BİN TL’DEN İHRAÇ EDİYOR

Adana'da cins tavuk besiciliği yapan Deniz Özandaç, başta Arap ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeye tavuk ihraç ediyor. Satışları dolar üzerinden yapan Özandaç, yumurtaları 400 TL'den civcivleri ise bin TL'den satıyor.

Tarih : 26 Mart 2019, 16:00
Puan Ver : Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 Tl’Den, Civcivini İse Bin Tl’Den İhraç Ediyor(5/10)1

Adana'nın Ceyhan ilçesinde daha önce gazetecilik yapan Deniz Özandaç, cins tavuk besiciliğine başladı ve doğal yaşamda beslediği tavukları birçok ülkeye ihraç ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Yetiştirdiği  Tavukların  Yumurtasını  400  Tl’Den  Civcivini  İse  Bin  Tl’Den  İhraç  Ediyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER