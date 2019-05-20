AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Harem Otogarı'nda şoförlerle sahur yaptı. Harem otogarının taşınması konusuyla ilgili konuşan Yıldırım “Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil....



































