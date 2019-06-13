AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak yayın için Uğur Dündar'ı neden sunucu olarak tercih ettiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak yayınla ilgili konuşan Yıldırım, her araya 15 soru sorulacağını ve 3'er dakika süre verileceğini belirtti.

Kaynak: haberinburada....