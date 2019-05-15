AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da su fiyatlarına indirim yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB'de yapılan yeniliklerin devam edeceğini vurguladı.

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