AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın, ortak yayınla ilgili “Uğur Dündar'ı tercih ederim“ sözlerine yanıt veren Dündar, “Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur“ dedi.

Gazeteci Uğur Dündar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı televizyon yayını için “Programı kimin yöneteceği konusu benim için fark etmez. Mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim“ sözlerine yanıt verdi. Dündar, “Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur“ dedi....



































