Adana'da, doğmamış 8 aylık bebeğini hastanede kaybeden ve kendisi de yoğun bakımda kalan kadın gözlerini açınca ifade verdi. Acılı kadın, “Bana kocam vurdu, uyandığımda bebeğimi kaybetmiştim.“ dedi.

“Adana'da 1 ay önce sabaha karşı getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra kurtulan kadının, kocasıyla resmi nikah yaptırmadığı için tartışma yaşadıklarını, zaman zaman kendisini darp ettiğini, o akşam da arkasından gelerek kafasına vurduğunu, gözünü hastanede açtığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada. ....