İstanbul Başakşehir'de bir minibüs sürücüsü, yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde minibüsü doldurdu. Yolcuların kapıdan sarktığı tehlikeli yolculuk, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

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