YOLDA YÜRÜRKEN 3 KİŞİYE SALDIRAN BAŞIBOŞ AT, POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ! DEHŞET ANLARI KAMERADA
Çin'de yayaların yürüdüğü yolda başıboş şekilde koşan bir at 3 kişiye çarptı. Başıboş at, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya yansıdı.
Çin'de yayaların yürüdüğü yolda başıboş şekilde koşan bir at, 3 kişiye çarptı. Başıboş at, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi....
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