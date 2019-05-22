YÖNETMEN YAVUZ ÖZKAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören yönetmen Yavuz Özkan, yoğun bakıma kaldırıldı.
Bugüne kadar Maden, Filim Bitti, Yengeç Sepeti, Bir Kadının Anatomisi, Hayal Kurma Oyunları gibi eserlerin de aralarında olduğu 44 filmi yöneten Yavuz Özkan, yoğun bakıma kaldırıldı. Özkan, bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor. Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan Özkan, Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'dan toplam 27 ödül kazandı....
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