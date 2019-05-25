YOUNES BELHANDA, SAHNEYE ’FENER AĞLAMA’ ŞARKISIYLA ÇIKTI!
Gala Gecesi'nde sarı-kırmızılı takımın Faslı oyuncusu Younes Belhanda sahneye “Fener ağlama“ şarkısı eşliğinde çıktı.
Gala Gecesinde futbolcular birer birer sahneye çıkmaya başladı. Selçuk, Muslera ve Mariano'dan sonra sahneye çıkan Belhanda kutlamalara damga vurdu. Faslı oyuncu sahneye “Fener ağlama“ şarkısıyla çıktı....
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