YOZGAT’TA MUHTARLIK KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Küçükincirli Köyü'nde oy kullanma işlemleri sonrası çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Küçükincirli köyünde oy kullanma işlemleri sonrası bilinmeyen nedenle kavga çıktı. 2 kişinin aday olduğu muhtarlık seçiminde yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: haberinburada....
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