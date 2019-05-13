31 Mart yerel seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucu İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesinin bugün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanması bekleniyor. Diğer yandan CHP ve İYİ Parti'nin iptal talepleri de karara bağlanacak

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