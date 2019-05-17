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YSK, İstanbul Seçimlerinin İptaline İlişkin Gerekçeli Kararını Pazartesi Günü Açıklayacak

YSK, İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN GEREKÇELİ KARARINI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını Pazartesi günü açıklayacak.

Tarih : 17 Mayıs 2019, 19:10
Puan Ver : Ysk, İstanbul Seçimlerinin İptaline İlişkin Gerekçeli Kararını Pazartesi Günü Açıklayacak(6/10)2

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için gerekçeli kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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