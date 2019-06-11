İstanbul Kadıköy'deki vapur iskelesine asılan dev Binali Yıldırım pankartı için CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvuru sonucunda pankartın kaldırılması kararı alındı.

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