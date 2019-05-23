YSK’NIN GEREKÇELİ KARARINA AK PARTİ’DEN İLK YORUM: ARTIK ESKİ İÇTİHATLAR GEÇERSİZ KALMIŞTIR
AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, “Muhalefet şerhlerine sarılanlar artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayanıyorlar. Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır“ ifadelerini kullandı....
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