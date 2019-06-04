MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararıyla ilgili konuştu. Bahçeli “Bu tür davranışların anlaşılması zordur. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor“ dedi....



































