A Milli Takım, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etmişti. Maç sonrasında Yunan oyuncu Manolis Siopis, kendi takım otobüsü yerine yanlışlıkla Türkiye'nin otobüsüne bindi. O ilginç anlar kameralara da yansıdı.