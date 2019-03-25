Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türk jetleri tarafından taciz edildiği iddialarına yalanlama geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, “Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir“ denildi.

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