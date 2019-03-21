Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız“ dedi.

Kaynak: haberinburada. ....