Ankara'da, kamu kurumunda birim sorumlusu Veli İlhan C. hakkında, yürüyen merdivende önündeki kadının, etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla, 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

Ankara'da, kamu kurumunda birim sorumlusu Veli İlhan C. (35) hakkında, AVM'nin yürüyen merdiveninde önündeki avukat kadının, cep telefonu ile etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

Kaynak: haberinburada....