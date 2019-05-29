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Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi

YÜZME HAVUZUNUN KLOR TANKINDAN SIZAN GAZ SİTE SAKİNLERİNİ ZEHİRLEDİ

Antalya'da bir sitede 100 kişi klor tankından sızan gazdan etkilenip fenalaştı. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri site sakinlerine oksijen maskeleri ile müdahale ederken durumu ağır olan 7 kişinin tedavileri sürüyor.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 10:40
Puan Ver : Yüzme Havuzunun Klor Tankından Sızan Gaz Site Sakinlerini Zehirledi(6/10)2

Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan yüze yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Başlatılan temizlik çalışmalarının ardından çevredeki binalar tahliye edilirken, gece saatlerinde sızan gaz temizlendi....

















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