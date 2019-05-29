YÜZME HAVUZUNUN KLOR TANKINDAN SIZAN GAZ SİTE SAKİNLERİNİ ZEHİRLEDİ
Antalya'da bir sitede 100 kişi klor tankından sızan gazdan etkilenip fenalaştı. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri site sakinlerine oksijen maskeleri ile müdahale ederken durumu ağır olan 7 kişinin tedavileri sürüyor.
Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan yüze yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Başlatılan temizlik çalışmalarının ardından çevredeki binalar tahliye edilirken, gece saatlerinde sızan gaz temizlendi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Geçtiğimiz Günlerde Satışa Çıkan Rage 2 Oyunu İncelemesi! İşte Tüm Merak Edilenler
- Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan’A Övgü Yağdırdı
- Minik Ecrin’İn Ölümüyle İlgili Kan Donduran Gelişme: Üvey Amca Takibe Alındı!
- Kiraz İhracatında Yüzde 20 Artış Bekleniyor
- Tbmm Ziyaretçi Kapılarına Yüz Tanıma Sistemi Yerleştirilecek
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
- Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
- Dikkatsiz Sürücü, Navigasyona Eksik Yazdığı Harf Yüzünden İtalya Yerine Almanya’Ya Gitti
- Cani Koca, Baldızı İle Birlikte Olabilmek İçin Karısını Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar