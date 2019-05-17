Sağlık Bakanlığı, Hatay'da eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün büyük bir bölümü yanan 18 yaşındaki Berfin Özek'in tedavisinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzüne kezzap atılan Berfin Özek'i Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu zorlu sürecin her adımında Berfin Özek'in yanında yer alarak; tıpta var olan tüm imkanlarla sağlığına kavuşması için gayret göstereceğiz“ denildi.

Kaynak: haberinburada....