Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, “Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçmesi planlanan Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldı“ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldığını belirterek, “Fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu. Limanın 2020'de hizmete alınması planlanıyor....



































