Genellikle yemeği yapılan kerevizin, fazla kilolarla savaşmada çok etkili olduğu ortaya çıkınca ciddi anlamda talep patlaması yaşandı. Antalyalı üretici bir firma günde 4-5 bin adet sipariş aldıklarını söyledi.

Kereviz sapının suyunun fazla kilolardan kurtulmada çok etkili olduğu iddiası üzerine ürüne ciddi anlamda talep oluştu. Antalya'daki kereviz üreticisi bir firmanın satış direktörü olan Burak Akbulut; günde 4-5 bin adet sipariş aldıklarını ve aç karnına kahvaltıdan 20 dakika önce içildiği takdirde ise zayıflamada ve cilt hastalıklarının tedavisinde ciddi anlamda etki gösteriyor dedi.

Kaynak: haberinburada....